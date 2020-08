Una giornata particolare alla Mensa Sociale della città di Asti organizzata dal Lions Club Asti Alfieri

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà logistiche e le limitazioni previste dai protocolli di sicurezza anti Covid, il Lions Club Asti Alfieri ha organizzato una riuscita ed apprezzata sorpresa a tutti gli utenti della Mensa, a cui fanno riferimento circa 100 concittadini in difficili condizioni economiche.

Suor Luigina, delle “Suore della Pietà”, da molto tempo gestisce l’insostituibile centro, e da diversi anni il Lions Club non fa mancare la propria vicinanza, organizzando di volta in volta, pranzi speciali (vigilia di Pasqua e di Natale), lotterie improvvisate e offrendo doni e gelati in occasione della calura estiva. Anche questa volta, diversi i soci hanno preparato un momento “molto speciale” offrendo gelati a tutti e sorteggiando diversi utili premi.

Una semplice preghiera, condotta dalla suora, ha chiuso la gradevole e riuscita iniziativa. (tutte le foto sono state espressamente autorizzate dai soggetti interessati).

Un grazie al Past President Marco Fernicola che ha fatto pervenire 100 gelati, offerti dalla catena di supermercati Despar.

Nella foto principale gruppo di alcuni soci con suor Luigina

Nella foto sopra La gioia dei due primi vincitori dei premi fotografati all’esterno del centro.

Nella foto sopra il Presidente del LC Asti Alfieri, Walter Valente con suor Luigina e suor Evelina mentre consegna il guidoncino

Foto sopra il Past President Marco Fernicola che ha fatto pervenire i graditissimi gelati

Foto sopra il tavolo con i doni della lotteria