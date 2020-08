“Una donna il vino il destino”: a San Damiano d’Asti la presentazione del libro di Laura Pesce

Nuovo appuntamento con la cultura e il territorio a San Damiano d’Asti.

Venerdì prossimo, 28 agosto alle 21 in piazza Giroldi Laura Pesce, pioniera della diffusione della cultura del vino e dell’amore per il territorio, presenterà il suo libro “Una donna il vino il destino”, una storia di vita e di passioni. Presente, insieme all’autrice, anche Martina Doglio Cotto, giovane sommelier in un interessante confronto generazionale.

L’evento si potrà seguire anche attraverso le pagine social di “La Barbera Incontra”.