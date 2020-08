Un Ferragosto alla scoperta di Alba Sotterranea

Il Ferragosto può essere speciale ad Alba, per scoprire le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista con i tour di Alba Sotterranea.

Ma non solo, con le proposte di Ambiente e Cultura di Alba, se si vogliono scoprire altri angoli della capitale del tartufo bianco, si può dare la Caccia all’indizio per le vie del centro storico con il Gioco della Città.

Per info e prenotazioni www.ambientecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA e GIOCO DELLA CITTA’ – 3397349949 – 3426433395