Ultimo fine settimana di “Calosso c’è” con tanti appuntamenti per vivere la bellezza delle colline patrimonio dell’Umanità

“Calosso c’è” si avvia alla conclusione con un lungo fine settimana con tanti appuntamenti per tutti i gusti.

Si incomincia venerdì 21, nel pomeriggio, dalle 16, quando presso il ristorante “Il Duca Bianco” è in programma uno show cooking con cena a seguire.

Spazio al teatro il sabato sera con “Il Cantiniere Gentiluomo” a cura de “Il Teatro degli Acerbi”, nella splendida location del parco del Castello di Calosso, messo a disposizione per tutta l’estate dalla proprietà, la famiglia Balladore Pallieri, per ospitare numerosi eventi in uno scenario di rara bellezza.

E anche la domenica sarà il parco del castello, con il suo panorama mozzafiato, a fare da cornice all’ultimo appuntamento con i pic nic, in una giornata ricchissima di eventi, per conoscere l’enogastronomia, l’arte e le tradizioni del Comune di Calosso, che aspetta tutti per vivere all’aria aperta dei momenti speciali.