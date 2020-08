Ultimi giorni per iscriversi al laboratorio “Spectrum” di AstiTeatro e Fridays For Future Asti

Inizierà domani, 28 agosto, il Festival AstiTeatro 42 che fino al 6 settembre animerà la città con il meglio del teatro contemporaneo (in programma 23 spettacoli, con 5 prime nazionali e 7 prime regionali).

Tra le proposte una novità: Spectrum – il pianeta allo specchio”, un laboratorio gratuito e aperto a tutti, ispirato ai temi degli spettacoli del festival realizzato in collaborazione con Fridays For Future Asti.

Obiettivo: parlare dell’impatto dell’uomo sull’ambiente e disegnare nuovi modelli di sostenibilità.

Così presentano l’iniziativa gli organizzatori: “Conosci il numero che porti di scarpe, ma sai anche quanto misura la tua impronta sul Pianeta? Spectrum ti metterà di fronte a interrogativi ai quali avresti sempre voluto dare risposta. Sarai chiamato ad esprimere la tua opinione su situazioni che affrontiamo tutti i giorni e che ci riguardano da vicino ma che troppo spesso non consideriamo come il cambiamento climatico, l’impatto dell’uomo sull’ambiente e le possibili soluzioni per aiutare il Pianeta. Non serviranno le parole: sarà il movimento nello spazio a mostrare la tua visione costruendo una fotografia partecipata e corporea del futuro che vorremmo per il nostro Pianeta. Spectrum è ispirato agli spettacoli del Festival e costruito sulle tue idee e speranze per definire insieme le sorti del nostro futuro”.

Le attività si terranno sabato 29 agosto e sabato 5 settembre (alle 15 e alle 16,30, durata mezz’ora con massimo 10 partecipanti per turno) nel cortile interno del Diavolo Rosso. Prenotazione obbligatoria chiamando il 349.1781140 o scrivendo a segreteria@associazionecraft.org

C’è ancora la possibilità di iscriversi.

Info: www.astiteatro.it