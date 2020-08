Ultimi appuntamenti di agosto al Museo Paleontologico dell’Astigiano

Ultime occasioni di agosto per visitare il Museo dei fossili e i geositi del territorio astigiano.

Domenica 23 agosto: ritrovo alle 9,30 alla biglietteria del Museo Paleontologico dell’Astigiano (c.so Alfieri, 381), a seguire visita all’evocativo Geosito di Cortiglione per vedere e toccare con mano le sabbie Plioceniche, fossili di 3 Milioni di anni ed incredibili forme naturali in arenaria. Pranzo al sacco presso la Pro loco di Vigliano dove la giornata si concluderà con attività pratiche per i più piccoli.

Sabato 29 agosto: ritrovo alle 9,30 presso la piazzetta di Valleandona per visitare gli affioramenti fossiliferi e fare una vera e propria simulazione di scavo accompagnati da una guida. Dopo l’ormai tradizionale pranzo al sacco, ci si sposterà al museo Paleontologico e la giornata si concluderà con attività di laboratorio ed un video sul mestiere del paleontologo.

Nel rispetto rispettare delle misure anti Covid19 la prenotazione è obbligatoria per entrambe le giornate ai seguenti contatti: 340 3506539; enteparchi@parchiastigiani.it

Sabato 22 e domenica 30 il Museo Paleontologico sarà aperto dalle 11 alle 18 con orario continuato con possibilità di visita in autonomia o guidata