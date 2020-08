Temporali e forte vento sull’Astigiano, alberi caduti e strade allagate

Dopo i violenti temporali dell’1 e 2 agosto, il maltempo continua a flagellare l’Astigiano.

Il forte vento e i temporali che si sono sviluppati oggi pomeriggio hanno nuovamente colpito diversi paesi della provincia di Asti, con i Vigili del fuoco costretti a diversi interventi per liberare strade da alberi caduti, o per rimozione parti pericolanti di tetti. Segnalati allagamenti a Vesime (nella foto di Sara fonte gruppo telegram Meteo Monferrato, Langhe e Roero) e a Monastero Bormida, grandine in Valle Belbo, in particolare a Santo Stefano Belbo, con danni alle uve.

Nella foto di Marialuisa postata nel gruppo Telegram Meteo Monferrato, Langhe e Roero vediamo un albero caduto a San Marzanotto in Strada Stangona.