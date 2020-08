Teatro dal nord al sud dell’astigiano, a Castelnuovo Don Bosco in scena “La Domanda Perfetta”

Proseguono gli appuntamenti tra teatro e musica del festival teatrale “Basta che siate giovani perchè io vi ami assai, Teatro dal nord al sud dell’astigiano”, organizzato dal comune di Castelnuovo Don Bosco.

Venerdì 28 agosto alle 21 a Castelnuovo Don Bosco, in piazza Don Bosco, all’aperto sarà proposto “La Domanda Perfetta”. Fabrizio Rizzolo, attore, autore e cantante con esperienze sia teatrali che cinematografiche, entra in punta di piedi nel cuore di un intero universo spirituale, narrandone i racconti più belli. Quelli che colgono la vera natura delle religioni del mondo: Unire e Illuminare in un momento dove le riflessioni con l’Universo sono l’antidoto al dolore e al senso di impotenza versa la fragilità dell’Uomo.

La storia di Italo, il suo percorso per arrivare a scoprire la risposta perfetta, figlia della domanda perfetta.

Dopo l’incontro con il vecchio Maulana all’età di soli 13 anni, Italo capisce che deve compiere un percorso che lo porterà a cambiare, dentro e fuori. Tra il fascino e le contraddizioni delle religioni del mondo, la vicenda di Italo si snoda immergendoci nei più bei racconti delle tradizioni spirituali. Settanta minuti per riflettere e sorridere.

Senza distinzioni, senza barriere, andando oltre i fanatismi e le separazioni. Secoli di saggezza raccolti in aneddoti, storie e insegnamenti di uomini di Amore narrati con l’accompagnamento di uno dei chitarristi tra i migliori in Piemonte (Marco Sorìa) e un senso teatrale che ci porta a seguire un viaggio che è fuori, ma soprattutto dentro di noi. Sul palco anche l’attrice/cantante Susi Amerio.

I posti sono limitati. Per informazioni: 347.5969228.

L’ingresso è gratuito.