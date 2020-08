Tamponi obbligatori per chi rientra in Piemonte da Spagna, Grecia, Malta e Croazia

“Da oggi, d’intesa con il Ministero della Salute, ho dato indicazione alla sanità piemontese di sottoporre a tampone obbligatorio le persone che rientrano o provengono da Spagna, Grecia, Malta e Croazia.” – è quanto ha dichiarato oggi, giovedì 13 agosto, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Chiunque entri in Piemonte da questi paesi dovrà effettuare un test molecolare nelle ore prima della partenza da mostrare al proprio arrivo oppure dovrà segnalarsi subito alla Asl del territorio per sottoporsi a un tampone. Il dipartimento regionale di prevenzione lavora costantemente e con efficacia per tracciare ogni contatto. Impegniamoci tutti per non vanificare gli sforzi fatti finora e continuare sulla via della ripresa.” – sottolinea il presidente.

Le alternative sono dunque due per il rientro: o aver effettuato il tampone, con esito negativo, entro le 72 ore precedente il rientro in Italia, oppure, tornati in Piemonte, in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.