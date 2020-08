Spaccata nella notte alla Farmacia di Portacomaro Stazione

Brutta sorpresa, questa mattina, per la titolare della farmacia di Portacomaro Stazione.

Nella notte, infatti, la porta della farmacia è stata sfondata con i ladri che si sono introdotti all’interno e hanno rubato medicinali e denaro. Non è ancora stato quantificato il bottino del furto, è in corso l’inventario da parte dei farmacisti per capire quali e quanti medicinali siano stati rubati.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto, quasi certamente i malviventi hanno approfittato della confusione causata dal forte temporale che si è abbattuto ieri nella zona.