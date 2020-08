Smarrito levriero in Asti, ultimo avvistamento a Viatosto

Lo cercano da ieri, in Asti, un levriero marrone tigrato che è stato smarrito in zona corso Felice Cavallotti. Il cane, Leo, di taglia grande e razza Galgo, è molto pauroso e non si fa prendere, fanno sapere i proprietari.

Dopo essere stato dapprima avvistato tra corso Alessandria e via Pallio, ieri è stato visto in zona Salera e poi a Viatosto.

In caso di avvistamento è importante NON rincorrerlo e non cercare di prenderlo, ma contattare immediatamente i numeri 339/4106347 o 349/3407782.