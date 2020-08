Sei nuovi casi Covid19 a Valfenera: dal Comune il richiamo al rispetto delle misure di prevenzione

Nel corso dell’ultima settimana si sono registrati nel Comune di Valfenera 6 nuovi casi di positività al Covid19, tutti asintomatici e riconducibili ad un solo gruppo familiare.

A comunicarlo è il Comune stesso con un comunicato sul proprio sito.

“L’ASL AT ha prontamente avviato le procedure di monitoraggio volte a tracciare possibili contatti ed evitare la diffusione del contagio che, allo stato attuale, risulterebbe pienamente sotto controllo” prosegue la nota che poi prosegue con un richiamo al rispetto delle misure di prevenzione: “É opportuno richiamare la cittadinanza al rispetto delle principali misure di prevenzione:

Evitare assembramenti;

Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e, ove ciò non sia possibile, indossare la mascherina;

Uso della mascherina in luoghi chiusi;

Lavaggio frequente delle mani.”