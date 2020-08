Scuola, la ministra Azzolina conferma il rientro il 14 settembre e smentisce la fake news sulla febbre

“Siamo al lavoro da mesi per il rientro a scuola di tutte le studentesse e di tutti gli studenti. È una priorità assoluta del Governo perché è una priorità di tutto il Paese. Dal primo settembre le scuole apriranno per chi è rimasto più indietro. Dal 14 riprenderanno ufficialmente le lezioni.” lo scrive oggi, martedì 18 agosto, sul suo profilo Facebook, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“La scuola ha dato tanto nei mesi più duri dell’emergenza – prosegue nel post – ora servono responsabilità e consapevolezza da parte di tutti. Dobbiamo rispettare le norme di sicurezza ogni giorno. Dobbiamo tutelare la nostra salute e quella degli altri. È importante farlo per non disperdere i sacrifici di questi mesi. Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano. E serve la collaborazione di tutti.”

Confermata dunque l’apertura prevista già da tempo nell’ordinanza dello scorso 24 luglio firmata dalla ministra, che, in un altro post, ci tiene a smentire quello che sta circolando, diventando virale, su come sarà gestito l’alunno con la febbre: “Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19. Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all’autorità sanitaria. Niente di più falso, ovviamente. Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere quanto prima possibile “al ritorno al proprio domicilio” e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti.”

A questo proposito, in uno stralcio dell’ultimo verbale del Comitato Tecnico Scientifico Istituito, del 12 agosto, lo stesso CTS sottolinea che, “in previsione della prossima riapertura delle scuole, verranno fornite ulteriori “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” pubblicate a cura di ISS con la collaborazione dell’INAIL, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e delle Regioni con l’intento di promuovere un’adeguata e corretta comunicazione tra gli operatori scolastici, gli alunni e le famiglie, al fine di promuovere azioni consapevoli e responsabili per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, anche attraverso l’identificazione di eventuali sintomi/casi che, in stretto raccordo con il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale e con il supporto dei Dipartimenti di prevenzione, verranno adeguatamente gestiti.”

"Sul sito del Ministero è stata realizzata una pagina contenente, tra le varie cose, le faq con le informazioni ufficiali per la ripresa."



