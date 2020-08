Scuola: all’Artom le nomine a tempo determinato del personale ATA, il punto della situazione dei posti ancora disponibili

Oggi, 31 agosto, è l’ultimo giorno dell’a.s. 2019/2020, un anno che resterà, suo malgrado, nella storia della scuola italiana.

A partire dalle 8.30 e per l’intera giornata, presso l’Istituto Artom, si svolgeranno le nomine a tempo determinato del personale ATA sui posti disponibili ad Asti e provincia. Sono quattro i posti da DSGA ancora da assegnare dopo le nomine in ruolo della scorsa settimana, 17 quelli di assistente amministrativo, 9 quelli di assistente tecnico, 109 quelli da collaboratore scolastico.

“Questo turno di nomine – spiega Chiara Cerrato, segretario generale aggiunto di Cisl Scuola Alessandria Asti – è rivolto al personale presente nelle graduatorie ATA di prima fascia (la cosiddetta 24 mesi) e nella graduatoria provinciale prevista dal DM 75 del 2001. In seguito, per i posti che resteranno ancora disponibili, sarà convocato il personale presente nelle graduatorie di terza fascia, ovvero d’istituto. Ai posti attualmente disponibili se ne potranno aggiungere altri, ad esempio quelli degli assistenti amministrativi che domani sceglieranno il posto da DSGA e quelli risultanti da eventuali assegnazioni provvisorie di personale di ruolo in altra provincia. Ci sono disponibili anche un elevato numero di ore lasciato libero da personale in regime di part time. Tali “spezzoni” potranno essere scelti ed il candidato potrà sommati fino al possibile raggiungimento dell’intero orario di lavoro, previsto in 36 ore settimanali.”

La tabella con i posti disponibili, le convocazioni e le modalità operative sono pubblicate sul sito dell’Usp di Asti, cliccando –> QUI