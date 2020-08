Sanità astigiana: incontro tra Comune, Asl e sindacati

Si è svolto lunedì 3 agosto, tra il Commissario ASL AT, Giovanni Messori Ioli, il Sindaco Di Asti, Maurizio Rasero, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, l’incontro finalizzato a discutere e condividere i temi della sanità astigiana.

“La riunione con il sindaco Rasero e l’assessore Cotto ha confermato ulteriormente la forte sinergia ed il continuo confronto che stanno alla base del rapporto tra ASL ed enti locali e che aveva già contraddistinto la fase epidemica più acuta. Possiamo ad oggi affermare che tutto procede per il meglio: i contagi sono sotto controllo e ciò ci concede orizzonti positivi e confortanti – commenta Messori Ioli e prosegue – Questo risultato è frutto dell’impegno dell’intera comunità nella scrupolosa osservanza delle misure di contenimento indicate da Stato e Regione, adottando, ad esempio, il corretto uso della mascherina nei luoghi chiusi, o ovunque non sia possibile garantire il distanziamento sociale, e procedendo a lavaggi frequenti delle mani. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. L’emergenza non è finita e sta a noi fare la differenza.”

Su questa base da lunedì 10 agosto si procederà con la riapertura del Punto di Primo intervento di Nizza Monferrato, con orario 8-20, e anche con la riapertura di tutte le agende, assicurando, oltre alle classi U (urgente) e B (breve), come durante tutto il periodo di emergenza, anche la D (differibile) e la P (programmabile), che invece, in alcuni ambiti, avevano dovuto subire uno stop.

Sarà possibile, quindi, prenotare ogni prestazione, ovviamente nel rispetto delle norme precauzionali a tutela della salute dei cittadini e degli operatori sanitari.

Piena la collaborazione, sia in sede locale che ragionale, con il privato accreditato che ha concesso all’azienda di procedere ad uno snellimento delle liste di attesa, problema profondamente sentito, anche in periodo emergenziale. I canali di prestazione maggiormente disponibili sono stati offerti su Torino, ma l’utenza astigiana, in molte occasioni, ha preferito non avvalersene scegliendo di non spostarsi fuori provincia.

Secondo quanto emerso nell’incontro , delle circa 65.000 prestazioni sospese durante la fase acuta dell’epidemia, sono già 50.000 quelle recuperate; in quest’ottica, è plausibile ipotizzare che entro fine settembre saranno erogate anche le restanti.

Questo anche a motivo del potenziamento delle prestazioni di radiologia grazie all’arrivo di tre nuove apparecchiature TAC.

Nella giornata di martedì 4 agosto, infine, è seguito un ulteriore incontro, in video conferenza, con CGIL, CISL e UIL, teso a presentare anche alle categorie sindacali provinciali i risultati ottenuti e gli obiettivi futuri. Nella seduta è stata confermata la linea di confronto trasparente e concreta rivolta alla risoluzione di problemi reali e pragmatici in un clima di piena e reciproca collaborazione. All’assemblea, oltre al Commissario ASL AT, sono intervenuti il Direttore Amministrativo Gianfranco Masoero e il Direttore del Presidio ospedaliero, Tiziana Ferraris.