Saltinpiazza più forte del Covid: tutto pronto a Viarigi per l’edizione 29+1 “Quisquillie Edition”

Nonostante la situazione particolare che ha portato all’annullamento di diverse manifestazioni nell’Astigiano, l’emergenza Covid non ci priverà di una delle più attese: Saltinpiazza, il Festival dell’Arte di Strada in programma a Viarigi, sabato prossimo, 29 agosto.

Un’edizione denominata “Quisquillie Edition” che ha dovuto adattarsi per ovvie ragioni sanitarie e che si svolgerà nella sola serata di sabato, a partire dalle 18. Il giorno prima, venerdì 28 agosto, alle 21 al Parco della Torre per Aspettando Saltinpiazza va in scena “Ofelia non deve morire” dialogo tra un’attrice e William Shakespeare, di Luciano Nattino con Patrizia Camatel (Casa degli Alfieri) nell’ambito della rassegna Cuntè Munfrà

Gli organizzatori hanno numerato questa edizione particolare 29+1 “Perchè un fine agosto senza SaltinPiazza non sarebbe lo stesso! E allora festeggeremo un Compleanno in punta di piedi. In attesa di tempi migliori saranno le piccole cose a salvarci, le Quisquilie della Vita: “condividere una sospensione, qualche sorriso, un sospiro dell’anima e del cuore e.. finire con gli occhi tra le stelle..”

Ovviamente non mancherà alla manifestazione la Cooperativa della Rava e della Fava, per proseguire la storica collaborazione che lega la cooperativa a questo importante evento culturale della nostra provincia e che è andata a rafforzarsi negli ultimi anni con la direzione artistica di Milo Scotton di Artemakia e Chapitombolo Academy.

Quest’anno la Cooperativa ripropone il MoleCola point con la distribuzione della Cola a produzione italiana, azienda che sta lavorando da alcuni anni in partnership con Altromercato.

Di seguito il programma della manifestazione e le norme da rispettare.