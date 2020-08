E’ da sempre una manifestazione unica nel suo genere nell’Astigiano, e da quest’anno si può dire definire anche la più coriacea: nonostante l’emergenza Covid prima e il rischio maltempo, l’edizione 2020 di Saltinpiazza è andata in scena ieri a Viarigi riscuotendo grande successo.

Il Festival dell’Arte di Strada quest’anno, causa emergenza covid, ha dovuto adattarsi con un’edizione ristretta denominata “Quisquillie Edition” che ha però richiamato l’attenzione di moltissime persone, in particolare tanti bambini, per ammirare le tante perfomance degli artisti.

Un successo di pubblico che ha premiato l’impegno messo in campo dagli organizzatori, sostenuti come sempre dalla Cooperativa della Rava e della Fava, storica collaboratrice di questo importante evento culturale, che ha riproposto il MoleCola point con la distribuzione della Cola a produzione italiana, azienda che sta lavorando da alcuni anni in partnership con Altromercato.