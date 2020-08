RSA, Grimaldi (LUV) e Valle (PD): “Bene l’osservatorio RSA, ora coinvolgiamo le famiglie”

Riceviamo e pubblichiamo

Parte oggi l’osservatorio RSA previsto dalla delibera della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 38-1858, uno strumento importante per monitorare attivamente la situazione di uno degli ambiti più delicati con la ripresa delle attività e la crescita dei contagi Covid-19.

Al tavolo però manca un elemento fondamentale, una rappresentanza degli utenti che possa fornire un punto di vista diverso ma complementare a quelli presenti e per questo motivo chiediamo che, dal prossimo incontro, i lavori dell’osservatorio si aprano anche alle rappresentanze degli utenti.

Inoltre, l’obiettivo dell’osservatorio deve essere anche la mappatura dei malati covid, in modo da scongiurare la fase di incertezza della scorsa primavera e garantire la piena tranciabilità degli spostamenti: non possiamo permetterci di non sapere dove finiscano le persone contagiate.

La delibera attuale richiama il protocollo approvato con la DGR n. 2-1181 del 31 marzo 2020 (“Protocollo d’Intesa fra l’Unità di crisi della Regione Piemonte, le Prefetture, le Città Metropolitane e le Province del Piemonte”), nel quale è previsto che anche le Provincie si dotino di osservatori Rsa, questa volta con la possibilità che ci siano in essi rappresentanti degli utenti.

È fondamentale e coerente che tale rappresentanza sia prevista anche al livello regionale, specie nelle more dell’attivazione degli osservatori provinciali.

Marco Grimaldi, Presidente Gruppo LUV

Daniele Valle, Partito Democratico