Rimossi da una squadra dell’Associazione Volontari Protezione Civile di Asti tre pini caduti in Via Galilei

Ieri, mercoledì 11 agosto, su richiesta del comune di Asti, una squadra dell’associazione volontari protezione civile di Asti composta da 6 volontari è intervenuta in via Galileo Galilei per rimuovere 3 pini che erano caduti nei giorni scorsi a causa del maltempo e che avevano abbattuto il muro di cinta della ferrovia. Il materiale è poi stato portato presso i centri di raccolta da Asp.