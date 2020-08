Regione Piemonte, Gabusi: “Distanze su treni, è impossibile mantenerle”

L’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi ha affermato, in merito all’ordinanza del ministro Speranza, che il Piemonte non è nelle condizioni di eliminare il distanziamento a bordo di treni e autobus (il distanziamento sui treni regionali non esiste più dal 10 luglio).

“Ci faremo sentire presso il Governo affinchè la situazione venga sanata. Abbiamo migliaia di utenti che rimarranno a piedi, che non potranno svolgere la loro attività lavorativa e non potranno nemmeno andare in vacanza.” dichiara oggi Gabusi all’Ansa.

Foto di repertorio: Marco Gabusi