Referendum 20 e 21 settembre: ad Asti garantito il voto a domicilio per gli elettori affetti da gravi infermità

Il Comune di Asti ricorda che in occasione delle consultazioni referendarie fissate per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 verrà garantita la possibilità di esprimere il voto direttamente al proprio domicilio per quegli elettori affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (D.L. n.1/2006 convertito dalla L. n.22/2006, modificato dalla L. n.46/2009) per raggiungere il seggio elettorale.

Oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’uscita da casa, potranno votare a domicilio anche gli elettori gravemente infermi per i quali risulta impossibile raggiungere il seggio anche con l’aiuto dei mezzi di trasporto pubblico che il Comune organizzerà in occasione delle elezioni (art.29 della Legge n.104 del 5/2/1992).

Gli elettori interessati dovranno far pervenire al Sindaco (Ufficio Elettorale del Comune) un’apposita domanda attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano entro lunedì 31 agosto 2020 (termine ordinatorio).

La domanda di ammissione al voto domiciliare dovrà contenere l’indirizzo dell’abitazione e, possibilmente, un recapito telefonico; dovrà inoltre essere corredata da copia della tessera elettorale e da idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’ASL AT (Medicina Legale).