Rave party a San Martino Alfieri: denunciate 290 persone

Lo scorso 5 luglio, a San Martino Alfieri, a “Tanarella”, in un’area boschiva lungo le rive del fiume Tanaro venne organizzata una festa a cui parteciparono circa 400 persone.

La musica ad alto volume, durata tutta la notte, venne udita anche nei paesi vicini ed alcuni residenti non poterono far altro che chiamare il 112. Un rave party non autorizzato che vide impegnate le forze dell’ordine per l’intero weekend; nell’immediatezza dei fatti i Carabinieri della Compagnia di Villanova d’Asti riuscirono ad identificare oltre 300 soggetti ed a contestare loro, in ragione delle commesse violazioni ai vari DPCM emanati per prevenire e contrastare l’emergenza COVID-19, sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 25.000 euro, molte delle quali già pagate.

Oggi, a conclusione di approfonditi e prolungati accertamenti, i Carabinieri hanno deferito alle competenti Autorità Giudiziarie per il reato di invasione di terreni in concorso 290 persone: tutti giovanissimi, soprattutto ragazzi, tutti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte tra cui 43 residenti nella provincia di Asti. La quasi totalità dei giovani denunciati sono risultati essere già gravati da analoghi precedenti penali e di polizia poiché identificati e segnalati in occasione di altri rave party. Tra le persone identificate figurano anche 19 minorenni, il più piccolo dei quali di soli 15 anni.