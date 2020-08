Rasero: “Dopo il temporale situazione sotto controllo, intervenuti solo su una casa a Quarto”

Giunta straordinaria in Comune ad Asti per fare il punto sul maltempo che venerdì pomeriggio flagellato il capoluogo.

“Purtroppo nella giornata di venerdì pomeriggio – afferma il sindaco Maurizio Rasero – abbiamo affrontato un temporale che ha scaricato una quantità d’acqua elevatissima nel giro di pochi minuti. Non appena le condizioni meteo si sono placate, i tecnici del comune insieme ai vigili del fuoco hanno iniziato i sopralluoghi per valutare eventuali danni. Fortunatamente, l’unica situazione critica è stata quella di un abitazione in località Quarto, dove abbiamo provveduto ad evacuare la famiglia perché la casa era minacciata da un albero pericolante”

I controlli proseguiranno anche oggi nei parchi per intervenire su eventuali criticità: il sindaco ritorna anche sulla polemica riguardo ai tombini: “L’impianto fognario della città é regolarmente manutenzionato. Esistono alcuni casi critici, dovuti più che altro a difetti originari di costruzione nella zona di viale Pilone, che però sono conosciuti e monitorati dall’Amministrazione. il problema di intasamento che c’è stato venerdì pomeriggio era dovuto al forte vento che ha tappato i tombini con rami e fogliame, oltre che la grossa quantità di grandine che si è accumulata”.