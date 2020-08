Progeo Asti: “Essere volontari è un’esperienza unica”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Progeo Asti.

Ieri mattina alcuni volontari della nostra Associazione sono stati impegnati insieme a due giovani ragazzi astigiani, Nicla e Gioele, nell’iniziativa “Volontariato in panchina”, organizzata dagli Assessorati ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Asti e dal CSVAA (Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria).

130 volontari tra i 14 e i 18 anni, oltre 100 rappresentanti di 36 associazioni, hanno dato vita all’iniziativa “Volontariato in panchina”, che nasce per ripristinare dall’incuria alcune panchine del centro storico della città (piazze San Secondo, Statuto, via Gobetti). Delle 36 associazioni che hanno aderito, 3 hanno indicato le panchine da rigenerare fuori dal progetto iniziale e precisamente una nella zona di S. Rocco, una a S. Martino e altre presso la scuola Rio Crosio.

Un ringraziamento particolare a Nicla e Gioele, i ragazzi che hanno rimesso in ordine la panchina a noi assegnata.

A conclusione, sulla panchina esposta una targa ricordo con questo motto: Essere volontari è un’esperienza unica…vienici a conoscere! W il Volontariato, W la Protezione Civile!