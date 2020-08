Principio di precauzione, 5G e inquinamento elettromagnetico: se ne parla in una conferenza ad Asti

Comitato Rodotà Generazioni future organizza ad Asti una conferenza sulla tecnologia 5G e su prospettive, rischi e principio di precauzione.

L’appuntamento è per venerdì 4 settembre al Circolo culturale San Secondo alle 20.45.

Moderati da Danilo D’Angelo, interverranno: Andrea Grieco, docente di Fisica e Matematica, esperto di Elettromagnetismo che parlerà di “Inquinamento elettromagnetico e effetti sull’uomo e sulla natura”; Ugo Mattei, docente di Diritto Internazionale Comparato all’Universita di Berkley in California e docente di Diritto Privato all’Università di Torino e presidente del Comitato Rodotà che approfondirà il “Principio di precauzione: normativa europea a tutela della salute e dell’ambiente”; Laura Moraglio e Vincenzo Garlando medici ISDE Istituto Internazionale Medici per l’Ambiente con un intervento su “Elettrosensibilità sintomi, disturbi ed esperienze maturate”.

L’incontro precede un altro evento di sensibilizzazione in calendario il 7 settembre alle 14 a Torino: un flash mob in concomitanza con l’udienza al Tribunale di Torino della causa sull’installazione dell’antenna 5G in un cortile scolastico a Frossasco.

“Il 7 settembre ci sarà l’udienza decisiva al Tribunale di Torino della causa sulla torre 5G di Frossasco ed il diritto delle generazioni future a che le scuole siano mantenute come oasi di crescita per i giovani rispetto ai rischi di lungo periodo dell’inquinamento elettromagnetico – dichiara Ugo Mattei, avvocato in corte per le generazioni future –Una data e un giudizio che riguarda ogni persona di questo Paese ed ogni organizzazione che si batte per l’affermazione del principio di precauzione e per i beni comuni”.