Per “Paesaggi e Oltre” a Castagnole della Lanze serata con gli “Gli Omini”

Prosegue il festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nella serata di oggi, sabato 8 agosto alle 21,30 si torna a Castagnole delle Lanze nel Belvedere del Municipio con l’irriverente spettacolo “Coppa del Santo. Agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale” con Gli Omini.

Dal belvedere a fianco del Municipio, con l’affaccio sulle colline dei vigneti castagnolesi e l’ampio paesaggio, per la prima volta al festival e con un nuovo spettacolo approdano Gli Omini, compagnia toscana di rilievo nel panorama nazionale (già premio Ubu e detentrice di svariati altri riconoscimenti), arguta e visionaria, con la singolare capacità di riuscire a mettere in scena l’inaspettato, con semplicità ed efficacia.

Gli Omini hanno trovato la loro voce con una ricerca costante e metodica sul quotidiano, sul qui e ora.

Nel 2011 Luca Zacchini, in un periodo di eccessiva devozione dovuta a brancolamenti nel buio,iniziò a disegnare santi su paint con lo pseudonimo di Spavaldo. I santi si moltiplicarono miracolosamente fino a diventare un mazzo di carte. E così nacque “L’Asta del Santo”, un “mercante in fiera” sulle vite dei santi.

Il problema dell’Asta, ad oggi, è uno solo: nessuna regola di distanziamento sociale viene rispettata, in quanto si prevede un rapporto col pubblico che sfiora il carnale. Da questa nuova triste esigenza, dopo quasi dieci anni, spunta felicemente la Coppa del Santo. Perché i Santi sono duri a morire. E perché il pubblico continui a giocare. Saranno proprio gli spettatori, tutti insieme, a decidere quale Santo vincerà il sacro torneo, per eleggere ed invocare un unico patrono della serata. Una partita sul modello dei campionati virtuali che spopolano su giornali, radio e web. Ma dal vivo.

In scena Francesco Rotelli e Luca Zacchini (autore anche dei disegni), le scritture sono di Giulia Zacchini.

Al termine degustazione guidata di vini della Premiata Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze.

Ingressi euro 5.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione: 339/2532921 – info@teatrodegliacerbi.it.

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it e su fbteatro.degli.acerbi.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

La direzione è del Teatro degli Acerbi.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO ed una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.