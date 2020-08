Pedalata notturna tra i sentieri del nord Astigiano con CoccoNut

Dopo le pedalate nel tardo pomeriggio, sabato 8 agosto si gira in notturna sui sentieri di CoccoNut. Elia Scaramozzino e Amedeo Garri propongono una speciale serata per scoprire la bellezza di Cocconato e dintorni sotto le stelle.

Il ritrovo è previsto alle 22 nel centro di Cocconato, di fronte all’ufficio turistico, in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, da dove avverrà la partenza per i sentieri con due accompagnatori. E’ obbligatorio dotarsi di frontalino e luce posteriore. Al termine della pedalata, si concluderà la serata con un terzo tempo a base di birra fresca, compresa nel costo dell’iscrizione.

E’ possibile anche effettuare l’escursione notturna con e-bike o affittare una bici normale, su prenotazione entro venerdì 7 agosto. Chi partecipa con la propria bici può presentarsi direttamente la sera della pedalata. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro (per chi vuole tesserarsi il costo è di 25 euro comprensivo di assicurazione della durata di un anno). Sarà una nuova occasione per ammirare Cocconato e i suoi sentieri, per una serata alternativa.

Info e prenotazioni:

Elia 340 7212474

Amedeo 338 7394204

Messenger / Direct Instagram

cocconut.info@gmail.com