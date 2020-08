Una pausa pranzo con panini a go-go, sempre diversi ma sempre gustosi. E’ quello che propone la Caffetteria Al Conte Verde, che vi aspetta in via Conte Verde 80 con idee originali per rinnovare il rito del pranzo fuori casa.

Paola Bertone e le sue “Caffettierine” si inventano continuamente proposte ricche di fantasia che fanno venire l’acquolina in bocca. Ma non solo: se non vi basta, siete voi a decidere cosa mettere nel panino, anche questo da scegliere tra vari e deliziosi tipi di pane.

Come i croissant salati con prosciutto cotto e succo di limone, le baguette ai cereali con prosciutto crudo, grana padano e germogli di soia oppure con farcitura di avocado, tonno e gamberetti. E ancora, deliziosi panini alla curcuma con insalata di verdure crude oppure insalata di gamberetti e verdure all’aceto balsamico, croissant salati con prosciutto crudo, pomodorini, mozzarella, rucola e maggiorana e naturalmente tanto altro ancora…

Ma anche sulle colazioni e sui dolci non si scherza. Oltre al tradizionale caffè o cappuccino con brioche, alla Caffetteria Al Conte Verde si possono scegliere colazioni alternative come lo yogurtino mini con frutta fresca o frutta secca e cioccolato fondente, oppure la “contessina”, piccola crema fresca alla menta con fragole. Insomma, da provare ce n’è veramente per tutti i gusti.

E ogni momento della giornata. La Caffetteria Al Conte Verde vi aspetta, sempre aperta, fino alla fine di settembre, anche la domenica mattina.

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878