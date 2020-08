Parco Paleontologico Astigiano, le proposte del fine settimana

Si continua con gli appuntamenti di agosto all’insegna della Paleontologia e della scienza.

Sono due i programmi proposti dal Parco Paleontologico Astigiano

Sabato 8 agosto – Escursione guidata dedicata alla Paleontologia

Ritrovo alle 9,30 presso la biglietteria del Museo Paleontologico dell’Astigiano (c.so Alfieri, 381), a seguire visita al geosito di Cortiglione per vedere e toccare con mano le sabbie plioceniche, fossili di 3 milioni di anni ed incredibili forme naturali in arenaria. Pranzo al sacco alla Pro loco di Vigliano dove la giornata si concluderà con attività pratiche per i più piccoli

Domenica 9 agosto – Museo Paleontologico aperto

Il museo apre le porte a turisti ed appassionati, dalle 11 alle 18 con orario continuato, visita in autonomia o guidata.

Per rispettare le misure anticontagio la prenotazione è obbligatoria per entrambe le giornate.

Prenotazioni: 340 3506539; enteparchi@parchiastigiani.it