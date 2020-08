Oggi si corre la Milano-Torino: ecco le strade chiuse in Provincia di Asti e le modifiche alla viabilità in città

In occasione della gara ciclistica per professionisti denominata “101° MILANO – TORINO”, organizzata da RCS Sport S.p.A. e autorizzata dalla Provincia di Asti, la Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico per mercoledì 5 agosto 2020 delle strade interessate dalla competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

Il percorso di gara attraverserà, in questa provincia, il territorio dei Comuni di Asti, Baldichieri d’Asti, Calliano, Dusino San Michele, Grana, Montemagno, Portacomaro, Scurzolengo, Viarigi, Villafranca d’Asti e Villanova d’Asti.

Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 circa, ovvero mezz’ora prima del passaggio della corsa, con riapertura della circolazione ad avvenuto transito di tutta la carovana. Il dettaglio con gli orari dei transiti nei rispettivi territori comunali è consultabile nella cronotabella sotto oppure sul sito internet della Prefettura di Asti.

101° Milano Torino – percorso gara

Per quanto riguarda la città di Asti il percorso è il seguente: corso Casale, c.so Alessandria, piazza primo Maggio, corso Alfieri, piazza Alfieri, corso Dante, largo martiri della liberazione, piazza Vittorio Veneto, viale Partigiani, piazza Lugano, viale Partigiani tratto discendente, piazza porta Torino, corso Torino, ss10 verso Torino (vedi piantina).

Il passaggio degli atleti è indicativamente previsto tra le ore 16,30 e le 17. La circolazione veicolare sulle arterie interessate e quelle adducenti alle medesime sarà interdetta a partire da 30/45 minuti prima fino al termine del transito di tutti i corridori.

Il disallestimento del mercato del mercoledì è stato posticipato alle ore 17.30 per evitare appesantimenti al traffico.

Poiché la chiusura della circolazione determinerà appesantimenti e difficoltà viabili e il flusso della corsa di fatto separerà una dall’altra alcune zone della città, si invita la cittadinanza a non mettersi in viaggio nelle ore sopraindicate.