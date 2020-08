Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con gli Assessori alla Sicurezza Fabrizio Ricca e alla Protezione civile Marco Gabusi, è a Castello di Annone per un sopralluogo al Centro di Accoglienza Profughi. Il sopralluogo si è reso necessario “alla luce della notizia di un nuovo invio di migranti in Piemonte da parte del Governo” fanno sapere dalla Regione con un comunicato diramato alle 11.45 per annunciare la visita.

Ad incontrare il Presidente per fare il punto della situazione, il Prefetto Alfonso Terribile, il Questore Sebastiano Salvo, Maurizio Hoffmann in rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri, e il Sindaco del paese, Silvia Ferraris: nella notte è previsto un nuovo arrivo di 76 tunisini, tra cui donne e bambini, dalla Calabria. I 76 sono stati quasi tutti sottoposti a tampone, con esito negativo.

“Faremo un’azione istituzionale forte contro questo nuovo arrivo” – commenta Cirio, nettamente arrabbiato per questa decisione del Governo. Il presidente della regione, proprio poche settimane fa aveva chiesto di non inviare più migranti nella nostra regione per non vanificare gli sforzi per arginare la situazione dettata dall’emergenza coronavirus, cui era seguita la rassicurazione della ministra Lamorgese. A peggiorare la situazione, il fatto che il Governatore del Piemonte abbia saputo dell’arrivo dall’Ansa e non da comunicazione ufficiale del Governo.

L’arrivo nel centro di accoglienza di Castello d’Annone segue quello di una cinquantina di persone giunte nello scorso mese di luglio, che ora sono state smistate in altri Cas del Piemonte. Queste 76 persone resteranno nel centro astigiano fino al termine della quarantena per poi essere a loro volta attribuite ad altri Cas piemontesi.

Oltre alla rabbia per le modalità con cui i vertici regionali sono a venuti a conoscenza del nuovo arrivo e per il mancato rispetto di quanto promesso dalla Ministra Lamorgese, c’è anche la preoccupazione, condivisa sia dal Prefetto che dalle forze dell’ordine e dall’amministrazione comunale di Castello d’Annone, per il fatto che le persone che arriveranno nell’Astigiano siano tunisini, un’etnia che ha già dimostrato in diverse occasioni di non rispettare la quarantena, con diversi tentativi di fuga sul territorio italiano. Per questo motivo è stato richiesto un intervento di supporto alle forze dell’ordine locali per garantire un presidio costante h24.

Ecco le dichiarazioni di Cirio sulla situazione: