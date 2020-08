Nuovo gestore per il Centro Sportivo comunale di Castelnuovo Belbo

Lo scorso 27 luglio presso la Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo Belbo, la Commissione di gara ha aperto le buste con le candidature per l’assegnazione della gestione del centro sportivo di Castelnuovo Belbo.

Hanno partecipato la Asd Santo Stefanese 2020, associazione Green Go di Vaglio Serra e la Società Poldo a r.l. La selezione delle candidature ha visto premiato la Società Poldo a r.l. attualmente in attività ad incisa Scapaccino con ristorante pizzeria che ha ottenuto il punteggio più alto in base ai requisiti di offerta economica, conformità amministrative e fiscali per la somministrazione di alimenti e bevande con una ridefinizione degli spazi per il distanziamento sociale, implementando l’offerta gastronomica anche in versione asporto, miglior proposizione verso la gestione delle attività sportive con l’insediamento di nuove attrattive per le attività fisiche e ludiche dei giovani e meno giovani: oltre 2 campi sintetici di calcio e tennis, un campo da pallavolo e 2 campi da bocce, sarà prevista la realizzazione di un nuova pista per skateboard, un campo beach volley e un area sosta camper.

Lo scorso 3 agosto il responsabile dell’ufficio tecnico Arch. Daniela Di Bernardo ha consegnato le chiavi ai titolari della società Poldo, Mirko Lattanzio e Sara Re. I coniugi Lattanzio, residenti a Castelnuovo Belbo, soddisfatti per essere riusciti a ottenere la gestione del centro sportivo, hanno assicurato che a breve riapriranno il bar e la possibilità di usare le strutture sportive.

Nelle settimane precedenti, l’amministrazione comunale, con il coinvolgimento della Protezione Civile, Proloco e altri compaesani volontari aveva provveduto a ripulire i giochi e dehor del bar che erano stati infangati dalla scorsa alluvione del 23-24 novembre 2020.

A seguito degli ingenti danni subiti su parte della struttura del centro sportivo sono stati appaltati i lavori di rifacimento del campo da bocce e di un campo polivalente da calcetto e tennis che vedranno la loro realizzazione nei primi giorni di settembre.