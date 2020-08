Nuova veste per la Festa Patronale di Cocconato che propone le “Cene in Riviera”

La Pro Cocco ed il Comune di Cocconato sono al lavoro per organizzare il “Settembre Cocconatese”, in cui si svolgerà la tradizionale festa Patronale, che quest’anno, a causa delle misure restrittive dovute al CoVid-19, cambierà la sua veste. Saranno tre i momenti clou, con le “Cene in Riviera”, nelle serate del 12,13 e 14 settembre.

Ecco il programma della manifestazione:



La prima cena, in programma il 12 Settembre alle 20.30 nel Cortile del Collegio, si chiama “Tutti a cena “qui…nè”. “Sarà un evento dedicato al nostro amico Peppone, già Presidente della Pro Loco, prematuramente scomparso lo scorso anno, nella quale verranno proposti i suoi “cavalli di battaglia”.” – spiegano dalla Pro Loco.

La domenica, 13 settembre, è in programma a Cocconato “Golosaria tra i castelli del Monferrato”. L’evento si svolgerà nel corso di tutta la giornata con la possibilità di visitare le cantine e le aziende del territorio, di degustare il pranzo organizzato dalla Proloco o dai ristoranti locali mentre il pomeriggio sarà dedicato a i bambini al Parco Forestale dell’Alberone. Per informazioni e prenotazione di visite, pranzo e giornata nella natura, contattare l’ufficio turistico al numero 0141 600076

La sera di domenica, la Pro Cocco propone una seconda cena, dove i protagonisti saranno i “Sapori Cocconatesi”, un percorso enogastronomico con soli prodotti del territorio, sempre nel Cortile del Collegio, dalle 20.30.

Infine, lunedì 14 settembre, verrà mantenuta la tradizionale Cena del Lunedì, nella quale saranno all’opera i giovani Chef Cocconatesi.

Tutte le serate saranno allietate da musica. La manifestazione adotterà tutte le vigenti normative Covid 19 ed è obbligatoria la prenotazione all’Ufficio Turistico di Cocconato allo 0141 600076.