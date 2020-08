Notte d’Organo: venerdì quarto e ultimo concerto in Cattedrale

Venerdì 28 agosto alle ore 21, quarto ed ultimo concerto di Notte d’organo (XI ed.) seguitissimo e apprezzato festival organistico internazionale della Cattedrale di Asti, organizzato dall’Istituto Diocesano Liturgico Musicale di Asti, con la direzione artistica di Daniele Ferretti. La conclusione della rassegna è affidata a Christian Tarabbia, organista novarese dall’intensa attività organistica in Italia e all’estero, che si esibirà con musiche di Kerll, Reincken, Pachelbel, J. S. Bach, Vivaldi, Petrali, Lefébure-Wèly.

Il festival Notte d’organo è nato da un’idea del parroco don Paolo Carrer e intende valorizzare gli organi storici del Duomo, creare una sorta di cornice alla solennità liturgica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, e offrire un’occasione per una visita serale della splendida Cattedrale. Nello svolgimento dei concerti saranno adottate tutte le misure previste dalle normative finalizzate al contenimento della diffusone del COVID-19: sarà richiesto, pertanto, il corretto utilizzo delle mascherine e il rispetto delle distanze interpersonali. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Asti.

Christian Tarabbia, protagonista dell’ultimo appuntamento, si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio Cantelli di Novara, specializzandosi in seguito presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano nella classe d’organo di Lorenzo Ghielmi.

Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento tenuti da docenti di fama internazionale quali L. F. Tagliavini, J. C. Zehnder, P. D. Peretti, H. Vogel, L. Lohmann e J. D. Christie.

Dal 2002 è organista titolare del prestigioso organo Dell’Orto e Lanzini presso la Collegiata di Santa Maria in Arona, succedendo in tale incarico a Paolo Crivellaro e dal 2005 è direttore artistico del festival organistico internazionale che annualmente si svolge ad Arona e della rassegna volta a valorizzare gli organi storici “Itinerari organistici sul territorio della provincia di Novara”.

Ha tenuto concerti d’organo presso sedi e festival organistici nazionali (Roma, Milano, Venezia, Vicenza, Udine, Torino, Aosta, Trieste, Ancona, Pistoia, ecc.) e internazionali in Spagna, Germania (organo Silbermann della Petrikirche di Freiberg), Svizzera, Belgio, Francia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Estonia, Austria (cappella del palazzo imperiale di Schönbrunn a Vienna), Danimarca (organo della chiesa di Santa Maria di Elsignør dove fu organista Buxtehude), Norvegia, Portogallo, Svezia e Russia (festival Bach della città di Mosca e Filarmonica di Khanty-Mansijsk in Siberia).

Nei primi mesi del 2013 è stato protagonista di una serie di concerti in Australia (Melbourne, Sydney e festival organistico internazionale di Ballarat).

E’ stato inoltre coinvolto in qualità di solista in un progetto che ha visto l’esecuzione dell’integrale dei concerti per organo e orchestra di G. F. Händel, che ha poi replicato anche all’estero con orchestre locali.

Ha tenuto numerosi concerti d’inaugurazione di nuovi strumenti e restauri di organi storici e in qualità di docente ha curato varie masterclass sulla musica organistica italiana presso l’Accademia Statale di Musica “Gnessin” di Mosca e presso altre accademie e conservatori in vari paesi europei.

Ha recentemente inciso il CD “I colori del Nord” registrato sull’organo della collegiata di Arona e dedicato al repertorio barocco della scuola della Germania settentrionale.

Sue esibizioni sono state trasmesse da Rai Tre Piemonte, varie radio locali italiane, dalla televisione nazionale spagnola TVE, dalla televisione portoghese, dalla Radio-televisione nazionale polacca e dall’emittente di musica classica 3MBS di Melbourne all’interno del programma “Organ and Choral Music”.