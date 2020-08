Nizza si aggiudica 10.000 euro di libri per la Biblioteca, sabato al Foro Boario una mostra in memoria di Arturo Bersano

Buone nuove sul fronte culturale nella città del Campanon. È notizia dello scorso 20 agosto che il Comune ha vinto un bando indetto dal Ministero dei Beni Culturali e a sostegno dell’editoria libraria, rivolto in particolar modo alle biblioteche civiche.

La Biblioteca “U. Eco” avrà a disposizione un fondo di 10.000 euro per l’acquisto di libri, contributo che avrà come unico vincolo quello di poter essere speso nelle librerie della città: un modo utile ed efficace per dare una mano alla ripresa dei commercianti.

La Biblioteca civica riaprirà i battenti dopo la pausa estiva il 1˚ settembre e rispetterà i seguenti orari: martedì-sabato 9-13, martedì pomeriggio 15-18.

Sabato 5 settembre alle ore 10 presso il Foro Boario di piazza Garibaldi avrà invece luogo l’inaugurazione della mostra fotografica in memoria di Arturo Bersano. Già presentata nei suoi dettagli, la mostra consta di una selezione di fotografie accomunate da temi quali la natura, i mestieri e i personaggi delle nostre campagne ed è il punto di partenza per un concorso letterario indetto dall’Accademia dell’Erca e dall’Assessorato alla Cultura e rivolto a tutti (il regolamento verrà reso noto in un secondo momento).

“Si tratta di un modo alternativo per far rivivere l’appuntamento di “Libri in Nizza”, che quest’anno non si potrà tenere per ovvi motivi. Cercheremo quindi di essere vicini ai lettori e agli studenti con appuntamenti diffusi come quello che proporremo il prossimo fine settimana” affermano all’unisono l’assessore Ausilia Quaglia e il presidente dell’Erca Fulvio Gatti.