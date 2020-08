Nizza: ottimo riscontro per i centri estivi e un libro in regalo per i bambini nati nel 2019

Con la fine di luglio, a Nizza si tirano le prime somme sui centri estivi partiti nelle scorse settimane.

Giudizi più che positivi arrivano dal centro estivo dell’asilo nido, esperienza che ha coinvolto 28 bambini: iniziato lo scorso 15 giugno, il centro estivo è terminato ieri, venerdì 31 luglio. Per rispettare tutte le precauzioni per il Covid-19, sono stati predisposti ingressi, spazi e giochi differenziati e i bambini sono stati suddivisi in 5 gruppi con attività a tema per ogni settimana.

Incassato questo primo successo e facendo tesoro dell’esperienza, l’amministrazione comunale è già al lavoro per far sì che l’asilo nido a settembre riparta con normalità. Prove generali per la ripresa delle lezioni anche negli altri edifici scolastici, in cui si stanno svolgendo piccoli lavori di ristrutturazione e cambiamenti per adattare gli spazi alle nuove normative previste dal Ministero.

Gli altri centri estivi della città del Campanon, invece, sono ancora in corso e termineranno a fine agosto, ma non hanno riscontrato criticità per il momento. Come ulteriore gesto di vicinanza nei confronti delle famiglie, l’amministrazione ha dato vita a una lodevole iniziativa, che consiste nell’omaggiare tutte le famiglie con bambini nati nel 2019 di un piccolo libro, un modo da parte della biblioteca di incoraggiare i piccoli lettori a crescere tra le pagine dei libri e che può costituire il primo volume di una biblioteca in espansione.

Il libro, corredato di illustrazioni e dal titolo “Dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini” è stato scritto da Helen Oxenbury ed è vincitore del premio “Nati per leggere” 2010 perché fa leva su tematiche significative e inclusive quali l’affettività e l’invito a superare le differenze nel nome di una condivisione di valori umanitari. L’idea originaria era di organizzare per lo scorso maggio un’occasione di ritrovo di tutte le famiglie, ma per ovvi motivi la giornata è stata rimandata e trasformata in un momento di lettura di alcuni estratti del libro a piccoli gruppi con le lettrici in calendario per il prossimo autunno.

Nella foto il sindaco Simone Nosenzo e l’assessore Ausilia Quaglia (il libro avrà un formato più piccolo di quello presente in fotografia)