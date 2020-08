Nizza “mette le ali” anche su Instagram: bandito un concorso fotografico con ricco premio finale

Diffondere il bello e valorizzare il territorio sui canali social.

È questo il duplice scopo del concorso fotografico bandito dallo IAT di Nizza Monferrato tramite il proprio profilo Instagram, sotto l’egida dell’Assessorato al Turismo e Promozione e in collaborazione con l’Enoteca Regionale cittadina e Transfer Grafica. Il “Wallwings Contest”, come dice il nome stesso, deve avere come tema il murales delle ali d’artista che abbellisce il perimetro esterno dei giardini di Palazzo Crova, in via Pio Corsi, realizzate dagli artisti nicesi Massimo Ricci, Gabriele Sanzo e Giancarlo Ferraris e già meta di numerose foto scattate da turisti e curiosi.

Partecipare al contest è semplice. Per farlo è sufficiente seguire su Instagram le pagine di @iatnizzamonferrato ed @enotecanizza e postare una storia aggiungendo gli hashtag #wallwings #nizzaconleali #nizzawallwings e taggando le pagine di @enotecanizza e @iatnizzamonferrato. Il concorso è rivolto a tutti e scade alle ore 18:00 di venerdì 28 agosto. In palio c’è una degustazione guidata di sei vini del territorio e uno sconto del 20% sull’acquisto delle bottiglie preferite presso l’Enoteca Regionale.