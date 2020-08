Nasce Beetourism, la via del miele dell’Astigiano

Con il conforto d’interesse, ormai consolidato verso l’enoturismo e in crescita per l’abbinata tra il mondo dell’olio ed il turismo esperienziale, è nato nell’Astigiano Beetourism: il turismo del miele.

Che prodotti della terra e tradizioni gastronomiche siano un valido attrattore per i visitatori, sempre più in cerca di esperienze autentiche e coinvolgenti, è scontato e

l’apicoltura, importante attività del territorio, è magnificamente carica di quei valori di sostenibilità, tradizione e cultura, tanto ricercati dai turisti.

Qualche segnale inizia ad arrivare dall’estero, dove l’onda ecoturistica più recente è proprio legata all’apiturismo. Diverse destinazioni ci stanno puntando come Slovenia, Malta e Turchia.

Da qui l’idea di mettere a sistema un prodotto naturale di grande qualità e tutto l’affascinante mondo delle api che ne è alla base, con i suoi tanti produttori locali, per promuovere in modo nuovo e distintivo l’Astigiano. Così riassume Beetourism il suo ideatore, Davide Palazzetti, esperto astigiano di marketing territoriale e turistico.

Oggi i turisti chiedono di vivere esperienze, e il miele può diventare un tema perfetto: dall’acquisto di prodotti a prezzi interessanti, all’assistere alle varie fasi di allevamento e produzione, oltre a degustazioni e visite guidate, fino alla partecipazione attiva, per portarsi a casa il proprio miele.

Il progetto sta finendo di raccogliere consensi e partecipazione dagli apicoltori dell’Astigiano, con l’obiettivo di iniziare a promuovere eventi ed attività già in autunno, anche a supporto dei produttori, spesso piccoli o piccolissimi, provati pure loro dalle conseguenze di lockdown e Covid.

Beetourism si collega e completa con un altro progetto di Palazzetti, affascinante per utilità ed estetica: la Via astigiana delle api, pensata per salvaguardare uno degli insetti più importanti per la vita sulla Terra, offrendogli spazi carichi dei suoi fiori preferiti; via di fiori e colori tra i comuni di Castelnuovo don Bosco, Buttigliera d’Asti e San Paolo Solbrito a valorizzare territori e a renderli ancor più attraenti, anche per i turisti.