Ha le ore contate il caldo che ha contrassegnato questi ultimi giorni: sarà, infatti, un fine settimana all’insegna del maltempo e del ribasso delle temperature in Piemonte e nell’Astigiano; è quanto prevede l’Arpa Piemonte per i prossimi giorni.

“L’anticiclone presente sul bacino del Mediterraneo garantisce condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte per il pomeriggio odierno. Domani l’approfondimento di una saccatura nordatlantica sulla Francia convoglierà flussi sudoccidentali di aria umida che determineranno condizioni di tempo perturbato fino a domenica, con i fenomeni più intensi attesi tra Verbano e Novarese, e un deciso calo termico” è quanto si legge sul bollettino meteorologico emesso oggi, giovedì 27 agosto, dall’Arpa Piemonte che alza il livello di allerta per la giornata di domani a giallo in diverse zone del Piemonte, compresa parte dell’Astigiano come previsto nel bollettino di allerta meteo (vedi foto sotto oppure scaricabile qui —>>> bollettino_allerta arpa piemonte 27082020

Per quanto riguarda le precipitazioni secondo il bollettino Arpa inizieranno domani, venerdì 28 agosto: “al primo mattino rovesci e temporali su Verbano e Novarese; dalla tarda mattinata temporali moderati o forti sulle zone pedemontane alpine occidentali in transito verso est. Fenomeni localmente anche molto forti sui settori nordoccidentale e settentrionale”. Per la giornata di sabato, 28 agosto, sono previsti “temporali diffusi di intensità moderata o forte, con fenomeni localmente molto forti tra Novarese e Verbano”. Nella foto sotto la grafica delle precipitazioni previste per venerdì 28 e sabato 29 dal bollettino odierno di vigilanza meteorologica dell’Arpa Piemonte.

Di seguito i bollettini meteo e di vigilanza meteorologica emessi oggi dall’Arpa Piemonte

bollettino_meteorologico arpa piemonte 27082020

bollettino_vigilanza_meteo arpa piemonte 23082020