Dopo il violento temporale che ha colpito ieri l’Astigiano, in particolare la città di Asti, anche per le giornate di oggi, sabato 29 agosto, e domani, domenica 30 agosto, sono previsti temporali e precipitazioni.

“Un vasto sistema frontale, esteso dalla penisola scandinava a quella iberica, convoglia intensi flussi umidi perturbati meridionali sulla nostra regione, determinando maltempo

diffuso, con rovesci e temporali che risulteranno localmente molto forti sull’alto Piemonte e sul settore orientale fino al mattino di domani. Successivamente è atteso un miglioramento a

partire dal basso Piemonte, con schiarite irregolari al pomeriggio alternate a rovesci sparsi. Lunedì ancora all’insegna della variabilità, mentre martedì prevarranno condizioni più stabili,

con isolati fenomeni al pomeriggio limitati alle zone montane” è quanto si legge sul bollettino meteorologico emesso oggi, sabato 29 agosto, dall’Arpa Piemonte che conferma il livello di allerta per la giornata di oggi a giallo in quasi tutto il Piemonte, compreso il territorio astigiano come previsto nel bollettino di allerta meteo (vedi foto sotto oppure scaricabile qui —>>> bollettino_allerta arpa piemonte 29082020

Per quanto riguarda le precipitazioni secondo il bollettino Arpa nella giornata di oggi, sabato 29 agosto, sono previsti “ rovesci e temporali diffusi, di intensità moderata o forte, localmente

molto forti sull’alto Piemonte e sul settore sudorientale; fenomeni meno intensi e a carattere sparso sul settore sudoccidentale”. Per la giornata di domani, domenica 30 agosto, sono previsti “al mattino rovesci e temporali diffusi, deboli o moderati, localmente forti sul settore orientale, molto forti intorno al Lago Maggiore fino al primo mattino; nel corso della mattinata fenomeni in graduale attenuazione ed esaurimento a partire da sud, con residui rovesci sparsi e locali temporali al pomeriggio, deboli o al più moderati.“. Nella foto sotto la grafica delle precipitazioni previste per venerdì 28 e sabato 29 dal bollettino odierno di vigilanza meteorologica dell’Arpa Piemonte.

Di seguito i bollettini meteo e di vigilanza meteorologica emessi oggi dall’Arpa Piemonte

