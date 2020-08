Torna a preoccupare il maltempo sul Piemonte e sull’Astigiano con allerta gialla prevista in diverse zone della Regione: è quanto prevede l’Arpa Piemonte per la serata di oggi e la giornata di domani.

“Dalle ore centrali rovesci localmente moderati sulla fascia montana e pedemontana alpina. Fenomeni più intensi sulle pianure dalla serata fino alla tarda mattinata di domani, con picchi localmente forti. Allerta gialla. Da domani pomeriggio attenuazione” è quanto comunica oggi, domenica 23 agosto, l’Arpa Piemonte come previsto nel bollettino di allerta meteo (vedi foto sotto oppure scaricabile qui —>>> bollettino_allerta arpa piemonte 23082020

Il bollettino meteorologico diramato oggi dall’Arpa Piemonte prevede: “Una zona di bassa pressione di origine polare in discesa sulla Francia si approssima all’arco alpino in serata, apportando in quota aria più fresca responsabile di rovesci pomeridiani sui settori alpini piemontesi. Tra stasera e domani la saccatura attraversa tutto il Nord Italia fino ai Balcani determinando una instabilità più marcata sulla nostra regione e precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, più intense sulle pianure con fenomeni in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio. Da lunedì sera una debole espansione del campo di pressione atlantica favorisce l’allontanamento della perturbazione verso est e un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con giornate ben soleggiate fino a mercoledì.”

Di seguito i bollettini meteo e di vigilanza meteorologica emessi oggi dall’Arpa Piemonte

bollettino_meteorologico arpa piemonte 23082020

bollettino_vigilanza_meteo arpa piemonte 23082020