Torna a preoccupare il maltempo sul Piemonte e sull’Astigiano con allerta gialla prevista in diverse zone della Regione: è quanto prevede l’Arpa Piemonte per la serata di oggi e la giornata di domani.

“Allerta gialla per rovesci e temporali sparsi e intermittenti da oggi pomeriggio a domani, su tutta la regione, con picchi localmente forti a partire da ovest, in rapida estensione verso nordest nel corso della notte” è quanto comunica oggi, domenica 16 agosto, l’Arpa Piemonte come previsto nel bollettino di allerta meteo (vedi foto sotto oppure scaricabile qui —>>> bollettino_allerta arpa piemonte 16082020

Il bollettino meteorologico diramato oggi dall’Arpa Piemonte prevede: “Una bassa pressione atlantica dalla Francia si avvicina progressivamente al nord-Italia e porta aria fredda in quota da ovest, provocando un aumento dell’instabilità sulla regione, con fenomeni temporaleschi da oggi pomeriggio a domani, associati ad un calo delle

temperature. Il transito, col successivo allontanamento verso est, dell’aria atlantica fredda in quota, nella giornata di martedì, consentirà un rapido ripristino di condizioni atmosferiche più stabili, con ampie schiarite. Mercoledì la rimonta di un promontorio anticiclonico mobile sul Mediterraneo occidentale garantirà tempo stabile e soleggiato”

Di seguito i bollettini meteo e di vigilanza meteorologica emessi oggi dall’Arpa Piemonte

bollettino_meteorologico arpa piemonte 16082020

bollettino_vigilanza_meteo arpa piemonte 16082020