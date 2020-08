Mario Malandrone: “Bravi i cittadini! Siamo però all’anno 0!”

Riceviamo e pubblichiamo

Bella iniziativa dei Verdi e cittadini nel sostituire gli alberi di Via Rosselli. Manca qualcosa ed è tanto, troppo: l’impegno dell ‘amministrazione nel sostituire alberi, valorizzare ciò che c’è, censirlo, proteggerlo attraverso un piano sul verde pubblico e privato, un piano di piantumazione.

Lo abbiamo proposto come minoranze. Siamo agli albori, siamo tornati ai movimenti che fanno testimonianza, eppure esisteva un patrimonio di conoscenza sul verde e basterebbe guardare a pochi km Torino sul piano del verde, o a esperienze di città in Italia che hanno unito tecnologia e saperi scientifici per la tutela e la salvaguardia del verde. Eppure Asti aveva conoscenze, uffici dedicati, mappato alberi, per anni si è investito, c’era una tradizione, complici più amministrazioni si é tornati al punto di partenza. Ad Asti siamo tornati al gesto prezioso dei cittadini e dei movimenti, che deve sottolineare ciò che altrove è scontato e intanto l’amministrazione latita.

Mario Malandrone