Maltempo nell’Astigiano: weekend di interventi anche per i volontari del Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Asti

Da sabato sera fino a questa mattina all’alba anche il Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Asti è intervenuto per i danni causati dal maltempo.

“E’ stato un lungo weekend” spiegano i volontari stessi che sono stati impegnati su più fronti in tantissimi interventi: “dalle semplici pulizie strade e monitoraggi dallo svuotamento di acqua in cantine e garage al ripristino della viabilità per la caduta di molti alberi, soprattutto nel Sud Astigiano”.

I volontari sono stati impegnati anche nel ripristino di via Rosselli dove un un platano gigante si è abbattuto su diverse auto (leggi QUI).

Gli interventi sono stati affettuati sia in autonomia sia in affiancamento ai Vigili del Fuoco.

“C’è stata ottima sinergia con i Vigili del Fuoco. Si ringraziano tutti i volontari intervenuti e le loro famiglie” conclude il Coordinamento territoriale di Protezione Civile di Asti.