Maltempo, il senatore Massimo Berutti: “Governo dichiari stato di emergenza per territori più colpiti”

“I terribili fenomeni di maltempo che stanno colpendo l’Italia, e in particolar modo l’alessandrino, comportano la necessità di un intervento eccezionale a supporto dei territori. Il Governo deve dichiarare quanto prima lo stato di emergenza in modo da prevedere risorse e strumenti per far fronte ai gravi danni causati da questi eventi eccezionali per portata, ma purtroppo sempre più frequenti”.

È quanto dichiara in una nota il senatore di Cambiamo! Massimo Berutti in relazione agli episodi temporaleschi di portata eccezionale che hanno colpito diversi territori del Piemonte e in particolare l’Alessandrino, la stessa città di Alessandria e l’Astigiano.

“L’emergenza epidemiologica sta avendo un impatto significativo sulle risorse degli enti locali, che in questo momento sono in una situazione di sofferenza, se a questo aggiungiamo che le Province sono state lasciate strutturalmente senza risorse è evidente che affrontare un’emergenza con un impatto da diversi milioni di euro diventa impossibile. Un intervento sussidiario da parte dell’esecutivo – prosegue Berutti – è fondamentale. In un momento che è già di difficoltà, i territori avranno così modo di far fronte ai danni senza dover sacrificare eccessive risorse”.