Maltempo Asti, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Dopo il nubifragio, accompagnato da grandine e vento, che ha colpito ieri pomeriggio Asti, creando moltissimi allagamenti in diverse zone della città, i Vigili del Fuoco hanno lavorato con diversi interventi di prosciugamento con le idrovore in azione nelle zone più colpite.

In particolare, mezzi e uomini del Comando provinciale hanno lavorato a lungo nella notte per liberare dall’acqua un’autorimessa in via Brovardi (nella foto sopra). Da ieri sera sono stati in tutto una quarantina gli interventi dei Vigili del Fuoco tra rimozione alberi e prosciugamenti, e continueranno questa mattina.

Intanto, sono finiti “sotto accusa”, i tombini della città, che, intasati da foglie e altri detriti, non hanno retto ed hanno trasformato in un fiume corso Alfieri, corso XV Aprile, corso Torino, Via Cavour e zona piazza Campo del Palio. Numerose le attività commerciali del centro coinvolte, dove sono stati allagati negozi, scantinati e cantine, oltre al foyer del Teatro Alfieri.