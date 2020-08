Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco di Asti per riparare gli effetti del maltempo che ha riguardato Asti da venerdì sera.

Oggi pomeriggio, personale del comando provinciale di Asti è intervenuto in corso Alessandria, con due mezzi, un’autoscala e una auto pompa serbatoio, per mettere in sicurezza per il passaggio di persone e mezzi alcune grondaie e faldine staccate dal vento.