Maltempo: allagamenti sulla provinciale a Castell’Alfero

Il maltempo non dà tregua all’Astigiano e continua a causare diversi disagi e danni.

Anche nel pomeriggio di oggi forte vento, temporali con nubifragi e grandine hanno flagellato il territorio astigiano, con strade allagate; in particolare gravi disagi alla circolazione si stanno registrando sulla strada provinciale tra Portacomaro Stazione e Castell’Alfero, dove è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’acqua ha invaso la strada come si può vedere nel video postato su facebook da Andrea Tardito.

Ad Antignano, Isola d’Asti, Mongardino e San Marzanotto segnalate forti grandinate.