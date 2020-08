Lutto ad Asti per la scomparsa del maestro e cantante Alessandro Fantino: il ricordo dei suoi alunni

È improvvisamente mancato Alessandro Fantino, classe 1976, maestro elementare di professione e cantautore nel tempo libero.

Un uomo dalle mille risorse, così lo definisce chi lo conosceva, ora sconvolto da questa improvvisa scomparsa.

Fantino insegnava alla scuola primaria Salvo d’Acquisto di Asti e i suoi ragazzi di 5A, increduli dell’accaduto, vogliono ricordarlo cosi:

“Ciao Maestro Alessandro, sapevamo che quest’anno ci saremmo dovuti lasciare, ma non così…. avevamo ancora tanti progetti da realizzare insieme, ci avevi già dato appuntamento a fine agosto per riscattare in parte gli ultimi mesi scolastici persi e costruire insieme la chitarra da donare alla scuola in nostro ricordo…

In questi 5 anni ci hai insegnato tantissime cose, e non solo scolastiche: tu andavi oltre, il tuo non era solo un lavoro, era passione, era dedizione, era trasmettere l’amore per la musica e la tecnologia che ti riempivano le giornate; sei riuscito a costruire una solida unità di classe e hai saputo mantenerla anche negli ultimi mesi di scuola con la didattica a distanza; per te i problemi non erano ostacoli, ma spunti per migliorarsi e crescere professionalmente.

Noi rimarremo per sempre gli unici alunni che hai accompagnato per l’intero ciclo dei 5 anni, ma tu rimarrai per sempre il nostro unico e grande Maestro di vita.

Condoglianze alla tua cara famiglia, di cui ci hai sempre raccontato con immenso orgoglio. ”

Alessandro lascia la moglie Lucia e la figlia Giorgia.

Alla famiglia sentire condoglianze dalla redazione di Atnews.it

Nella foto, Alessandro Fantino con i suoi alunni nel progetto Ciclofficina.