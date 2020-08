L’ultimo saluto a Carlo Morra, decano degli alpini di Montechiaro d’Asti

Ieri l’ultimo saluto a Carlo Morra (Carletto), classe 1936, decano degli alpini montechiaresi, socio fondatore del ricompattamento del gruppo alpini di Montechiaro sezione di Asti, il 23 gennaio del 2018.

Quando viene a mancare un alpino si usa dire che è andato avanti, non per chiudere un percorso, ma per continuare in una nuova dimensione immaginando un Paradiso. Così don Paolo Prunotto, che ha officiato le esequie nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina, ha evidenziato come Carletto sia ritornato alla Casa del Padre, dopo una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia.

Hanno partecipato ai funerali anche gli alpini delle sezioni dei paesi vicini: Aramengo, Camerano, Chiusano, Cunico, Val Barrera. La poesia dell’alpino è stata letta da Sandro Gavello di Camerano.

Lascia la moglie Carla, la figlia Tiziana e la nipote Giulia.